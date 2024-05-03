Бишимбаев: Я виноват в том, что произошло

3 мая 2024 года продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Экс-министр озвучил свою позицию в суде, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимый заявил, что большую часть его доводов озвучили его защитники.

"Я хотел лишь сказать, что с первого судебного заседания и во время следствия я всегда говорил, что я виноват в том, что произошло, виноват в том, что вот так вышло и Салтанат не стало... Меня вчера называли человеком без сердца, который не раскаивается и не чувствует боль... или очерняю Салтанат", – сказал Куандык Бишимбаев.

Он отметил, что сразу после задержания признал вину, но никак не ожидал, что ему через два дня предъявят самое суровое обвинение.

"Я не знал, как реагировать. Говорили, что я уклонялся от дачи показаний. Я был в таком эмоциональном раздрае, не мог осознать и принять все, что произошло. Я глубоко раскаиваюсь каждый день, прошу Всевышнего простить меня. Осознанно или нет, но все произошло, как произошло. На видео вы видели, самая большая боль моя, когда меня везут – я переживаю и не могу понять, как смогу посмотреть в глаза родителям Салтанат. Мне приходится здесь быть, и я стараюсь защищать себя, насколько возможно. Но это не потому, что я бессердечный человек, кто считает себя невиновным. Я должен это пройти. Какое бы наказание не было дано, я отношусь к этому, как к искуплению", – сказал Куандык Бишимбаев.

Он также заявил, что никак не может взять на себя ответственность за то, что у него был умысел убить Салтанат Нукенову.

"Все, что касается обвинения по статье 99 части 2 (Умышленное убийство с особой жестокостью), я не признаю вины. Мне кажется, что мое субъективное поведение в тот день не подтверждается. У меня нет мотива, я от этого ничего не выигрываю. Все что произошло в тот вечер, к сожалению, трагедия со смертью Салтанат, это все произошло не умышленно, непреднамеренно", – продолжил подсудимый.

Бишимбаев считает, что с его стороны не было истязаний Салтанат Нукеновой. Также он не признает вины в нанесении систематических побоев или в том, что она находилась в психологической или иной зависимости от него.

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Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.