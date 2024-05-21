Беспорядки в Бишкеке: что предприняли в казахстанских вузах

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 21 мая высказался о ситуации с нападением на иностранных студентов в Кыргызстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в Кыргызстане проходят обучение большое количество граждан иностранных государств, в частности из Индии и Пакистана. В одном только Ошском и еще нескольких государственных учреждениях обучаются порядка 28 тыс. иностранных студентов.

"У нас, если брать иностранных студентов из Пакистана и Индии, порядка 12 тыс., но в основном из Индии. Что было предпринято с учетом ситуации, которая возникла: первое – мы провели отдельные совещания со всеми директорами университетов, где обучаются на сегодняшний день граждане иностранных государств, то есть мы не ограничились только Индией и Пакистаном. Разрабатываем сейчас отдельный циркуляр, установлено круглосуточное дежурство в компактных местах проживания", – рассказал Саясат Нурбек.

В ночь на 18 мая 2024 года стало известно, что милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав. Причина – около 300 молодых парней решили отомстить иностранцам после массовой драки. Позднее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией c пакистанскими студентами в Бишкеке.

19 мая в МИД Кыргызстана заявили, что милиция страны с момента поступления информации об инциденте приняла "оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызской Республики". По их данным, "ситуация полностью находилась под контролем силовых структур".

В связи с инцидентом власти Пакистана вывезли из Кыргызстана спецрейсом около 200 студентов. А главы МИД двух стран договорились встретиться на съезде глав МИД стран ШОС в Астане 21 мая.