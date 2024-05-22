Жители Кульсары освободили площадь перед акиматом

Собрание жителей города Кульсары завершено, сообщает Zakon.kz.

В акимате Жылыойского района выразили благодарность горожанам за проявленное понимание к проводимой работе по компенсации за пострадавшее жилье.

"Впереди предстоит большая и очень важная восстановительная работа. Городская площадь вернулась к повседневной жизни, палатки участников мирного собрания были разобраны, все общественные пространства функционируют в обычном режиме", – сообщили в акимате.

Там отметили, что в городе продолжается работа мобильных групп по ознакомлению жителей с результатами оценки ущерба. Кульсаринцам оказывают бесперебойную консультативную поддержку на базе городской школы №20 и через контактный центр по номеру 109.

В Доме культуры продолжается подписание договоров между акиматом и горожанами, которые согласились с результатами оценки.

15 мая ожидающие выплаты компенсаций жители Кульсары собрались у акимата Жылыойского района. К ним приезжал аким Атырауской области, который объяснил, почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются.