МВД о ситуации в Кульсары: Задержаний не было
Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах 22 мая сообщил, что жители Кульсары, устроившие протест из-за компенсационных выплат, связанных с паводками, освободили площадь. МВД никого не задерживало, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам замглавы МВД, был достигнут конструктивный консенсус.
"Люди с площади ушли, свернулись. Я так понимаю, достигнут конструктивный консенсус. Каких-либо задержаний в Кульсары не производилось", – сообщил Марат Кожаев.
15 мая ожидающие выплаты компенсаций жители Кульсары собрались у акимата Жылыойского района. К ним приезжал аким Атырауской области, который объяснил, почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются.
22 мая стало известно, что жители Кульсары освободили площадь перед акиматом.
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