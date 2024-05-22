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МВД о ситуации в Кульсары: Задержаний не было

МВД о ситуации в Кульсары: Задержаний не было, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:28 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах 22 мая сообщил, что жители Кульсары, устроившие протест из-за компенсационных выплат, связанных с паводками, освободили площадь. МВД никого не задерживало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замглавы МВД, был достигнут конструктивный консенсус.

"Люди с площади ушли, свернулись. Я так понимаю, достигнут конструктивный консенсус. Каких-либо задержаний в Кульсары не производилось", – сообщил Марат Кожаев.

15 мая ожидающие выплаты компенсаций жители Кульсары собрались у акимата Жылыойского района. К ним приезжал аким Атырауской области, который объяснил, почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются.

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22 мая стало известно, что жители Кульсары освободили площадь перед акиматом. 

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