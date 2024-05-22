МВД о ситуации в Кульсары: Задержаний не было

Фото: Zakon.kz

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах 22 мая сообщил, что жители Кульсары, устроившие протест из-за компенсационных выплат, связанных с паводками, освободили площадь. МВД никого не задерживало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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