Свыше 9,7 млрд тенге выделило правительство Казахстана на закупку вакцины против опасного вируса

Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), что позволит внедрить в Казахстане соответствующую вакцинацию, передает Zakon.kz.

Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе премьера.

Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тыс. доз вакцины.

Рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире – до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирает от этой патологии.

Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18).

Кампанию по вакцинации девочек против вируса папилломы человека в Казахстане планируется начать в сентябре-октябре текущего года.