Прибыль уходит собственникам: спикер Сената предложил обязать работников индексировать зарплаты в Казахстане

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев на заседании палаты 23 мая 2024 года рассказал, как можно повысить доходы граждан. Одной из мер могло бы стать, по его словам, повышение заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Вопрос подняла депутат Жанна Асанова. Она сообщила, что уровень доходов населения и, соответственно, его покупательской способности влияет на благоприятный предпринимательский климат в стране, создание которого является одной из основных задач НПП "Атамекен".

"Каково ваше мнение по поводу включения в число обязательных условий коллективного договора индексации заработной платы работников, а также о допустимом соотношении между минимальной и максимальной заработной платами по соответствующей профессии и должности на крупных добывающих предприятиях?" – обратилась она к представителю Национальной палаты предпринимателей.

Ее поддержал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

"Вопрос риторический, конечно. В целом, сегодня в валовом внутреннем продукте нашей страны заработная плата составляет около 30%, что является очень низким показателем. В странах ОЭСР – это 60% и больше заработная плата. В среднем мы должны где-то стремиться к 50% в объеме ВВП к уровню заработной платы. О чем это говорит? О том, что генерируемый национальный доход, он больше остается в качестве прибыли у наших, скажем, прежде всего крупных компаний. Прибыль, как мы видим по показателю инвестиций в основные фонды, не инвестируется обратно. Собственно говоря, прибыль уходит. То есть она не идет в форме заработной платы населению, она не идет в основные фонды инвестициями и, соответственно, она потребляется определенным количеством, скажем, собственников крупных предприятий", – заявил он.

Спикер Сената предложил НПП наладить диалог с крупными компаниями для того, чтобы они поэтапно повышали заработную плату своих работников.

Зампредседателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов отметил, что они заинтересованы в социальной экономической стабильности. При этом он обратил внимание на достаточно сложную ситуацию в целом на рынке, в экономике.

"У бизнеса определенные сложности с доступом к финансированию и так далее. Поэтому такие резкие изменения, как фиксация минимальной зарплаты, какие-то иные, кроме тех, которые уже утверждены в нормативах, либо же установление особенно некой фиксированной разницы между минимальной зарплатой и максимальным уровнем зарплаты, конечно же, это будет крайне болезненно. И, наверное, мы бы хотели, чтобы в этом направлении очень аккуратно подходили", – ответил он.

14 мая 2024 года Бюро национальной статистики посчитало количество работников в Казахстане за первый квартал 2024 года и среднюю зарплату за этот же период.