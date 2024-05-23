Прибыль уходит собственникам: спикер Сената предложил обязать работников индексировать зарплаты в Казахстане
Вопрос подняла депутат Жанна Асанова. Она сообщила, что уровень доходов населения и, соответственно, его покупательской способности влияет на благоприятный предпринимательский климат в стране, создание которого является одной из основных задач НПП "Атамекен".
"Каково ваше мнение по поводу включения в число обязательных условий коллективного договора индексации заработной платы работников, а также о допустимом соотношении между минимальной и максимальной заработной платами по соответствующей профессии и должности на крупных добывающих предприятиях?" – обратилась она к представителю Национальной палаты предпринимателей.
Ее поддержал спикер палаты Маулен Ашимбаев.
"Вопрос риторический, конечно. В целом, сегодня в валовом внутреннем продукте нашей страны заработная плата составляет около 30%, что является очень низким показателем. В странах ОЭСР – это 60% и больше заработная плата. В среднем мы должны где-то стремиться к 50% в объеме ВВП к уровню заработной платы. О чем это говорит? О том, что генерируемый национальный доход, он больше остается в качестве прибыли у наших, скажем, прежде всего крупных компаний. Прибыль, как мы видим по показателю инвестиций в основные фонды, не инвестируется обратно. Собственно говоря, прибыль уходит. То есть она не идет в форме заработной платы населению, она не идет в основные фонды инвестициями и, соответственно, она потребляется определенным количеством, скажем, собственников крупных предприятий", – заявил он.
Спикер Сената предложил НПП наладить диалог с крупными компаниями для того, чтобы они поэтапно повышали заработную плату своих работников.
Зампредседателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов отметил, что они заинтересованы в социальной экономической стабильности. При этом он обратил внимание на достаточно сложную ситуацию в целом на рынке, в экономике.
"У бизнеса определенные сложности с доступом к финансированию и так далее. Поэтому такие резкие изменения, как фиксация минимальной зарплаты, какие-то иные, кроме тех, которые уже утверждены в нормативах, либо же установление особенно некой фиксированной разницы между минимальной зарплатой и максимальным уровнем зарплаты, конечно же, это будет крайне болезненно. И, наверное, мы бы хотели, чтобы в этом направлении очень аккуратно подходили", – ответил он.
14 мая 2024 года Бюро национальной статистики посчитало количество работников в Казахстане за первый квартал 2024 года и среднюю зарплату за этот же период.