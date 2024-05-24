Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО

Во исполнение поручения главы государства в Петропавловске комиссии занимаются решением вопросов приобретения нового и восстановлением пострадавшего жилья.

В Петропавловске пострадавшие от паводка граждане проходят такую комиссию, чтобы получить новое жилье, т.к. их дома были признаны аварийными. Некоторые выбирают дома в микрорайоне "Солнечный-2", другие рассматривают вариант получения квартиры. Во втором случае подбор происходит по принципу "квадрат на квадрат".

Фото: акимат СКО

"Когда жилье признано аварийным, тогда государство предлагает два варианта. Либо дом в Солнечном-2, там их специально строят для пострадавших от паводка. Второй вариант – благоустроенная квартира", – рассказал заместитель директора ПП СКО Марат Искаков.

Горожане могут на месте обсудить возможные варианты вместе с общественниками, юристами и представителями акимата.

Фото: акимат СКО

"Проживали по Демиденко 70 в доме с четырьмя комнатами, потом его затопило. Сначала пришли оценщики, потом сдали документы. Все быстро, считай через три дня вызвали на комиссию. Мы хотим квартиру. 100 МРП получили, нам давали гумпомощь несколько раз. Нравится, что аким города выходит, разговаривает с людьми, постоянно на связи. Спасибо правительству и акимату", – рассказал житель микрорайона Подгора Руслан Сыздыков.

Фото: акимат СКО

Общественная комиссия по рассмотрению заявлений граждан, которые утратили жилье в следствии ЧС, работает в активном режиме.