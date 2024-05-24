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Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО

Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:03 Фото: акимат СКО
Во исполнение поручения главы государства в Петропавловске комиссии занимаются решением вопросов приобретения нового и восстановлением пострадавшего жилья.

В Петропавловске пострадавшие от паводка граждане проходят такую комиссию, чтобы получить новое жилье, т.к. их дома были признаны аварийными. Некоторые выбирают дома в микрорайоне "Солнечный-2", другие рассматривают вариант получения квартиры. Во втором случае подбор происходит по принципу "квадрат на квадрат".

Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:03

Фото: акимат СКО

"Когда жилье признано аварийным, тогда государство предлагает два варианта. Либо дом в Солнечном-2, там их специально строят для пострадавших от паводка. Второй вариант – благоустроенная квартира", – рассказал заместитель директора ПП СКО Марат Искаков.

Горожане могут на месте обсудить возможные варианты вместе с общественниками, юристами и представителями акимата.

Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:03

Фото: акимат СКО

"Проживали по Демиденко 70 в доме с четырьмя комнатами, потом его затопило. Сначала пришли оценщики, потом сдали документы. Все быстро, считай через три дня вызвали на комиссию. Мы хотим квартиру. 100 МРП получили, нам давали гумпомощь несколько раз. Нравится, что аким города выходит, разговаривает с людьми, постоянно на связи. Спасибо правительству и акимату", – рассказал житель микрорайона Подгора Руслан Сыздыков.
Жители подтопленных микрорайонов проходят комиссию по получению жилья в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 21:03

Фото: акимат СКО

Общественная комиссия по рассмотрению заявлений граждан, которые утратили жилье в следствии ЧС, работает в активном режиме.

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