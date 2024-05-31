85 тысяч тенге для хорошей жизни: глава Нацбанка не согласился с министром труда
Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 31 мая 2024 года заявил, что для хорошей жизни минимальной заработной платы (85 тыс. тенге) казахстанцам явно не хватит, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В частности, журналисты попросили главу Нацбанка прокомментировать слова министра труда и соцзащиты населения Светланы Жакуповой о том, что для хорошей жизни казахстанцам необходимо зарабатывать больше показателя минимальной заработной платы (МЗП). На 2024 год МЗП в Казахстане составляет 85 тыс. тенге.
"Я не читал ее интервью или реплику, минимальная заработная плата – это же не просто зарплата, которую по факту платят. Это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться. Но по закону действительно так – меньше 85 тыс. тенге платить нельзя. Что касается справедливости – хватает 85 тыс. тенге или не хватает, то, конечно, не хватает", – ответил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.
Между тем он отметил, что еще 5-6 лет назад минимальная зарплата в Казахстане составляла 28 500 тенге, но сейчас она постепенно повышается.
"Здесь нужно смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла и производительность труда, иначе теряется конкурентоспособность. Я могу платить своим сотрудникам высокую зарплату, отсюда у меня сложится высокая стоимость, но тогда я не смогу конкурировать. Поэтому это тонкий момент, но, в целом, я за поэтапное повышение МЗП", – объяснил Тимур Сулейменов.
Ранее эксперты рассказали о том, что дает казахстанцам повышение минимальной зарплаты и насколько адекватна эта цифра на сегодняшний день.
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