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В Алматы и Астане – дожди с грозами, в Шымкенте – без осадков: прогноз погоды на начало июня

В Алматы и Астане – дожди с грозами, в Шымкенте – без осадков: прогноз погоды на начало июня, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:23 Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в столице и двух мегаполисах республики на начало июня.

Согласно прогнозу, с 1 по 3 июня 2024 года в Алматы и Астане ожидаются дожди с грозами, в Шымкенте будет без осадков.

В Астане:

  • 1 июня – переменная облачность, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С;
  • 2 июня – переменная облачность, временами дождь, днем – гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С;
  • 3 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

В Алматы:

  • 1 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С;
  • 2 июня – переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С;
  • 3 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

В Шымкенте:

  • 1 июня – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С;
  • 2 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С;
  • 3 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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