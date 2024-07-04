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В две смены: что известно об усиленном режиме гвардейцев в Астане

В две смены: что известно об усиленном режиме гвардейцев в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:08 Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
В Астане начался международный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В пресс-службе Национальной гвардии Казахстана Zakon.kz подробно рассказали об участии гвардейцев в обеспечении безопасности такого масштабного мероприятия.

В сообщении пресс-службы отмечено, что Национальная гвардия переведена на усиленный вариант несения службы для предотвращения возможных правонарушений и поддержания правопорядка в период проведения саммита.

Гвардейцы дежурят днем и ночью, патрулируя ключевые районы города и места проведения мероприятий.

В настоящий момент на службу по охране общественного порядка в пяти столичных районах в две смены заступают свыше 1000 военнослужащих войск правопорядка из Астаны, Караганды, Павлодара, Кокшетау и Темиртау.

"В первую смену с 12:00 до 18:00 служба осуществляется на 40 пеших маршрутах патрулирования из них самостоятельных – 26, совместных с сотрудниками полиции – 14. Среди них присутствует 2 автомобильных маршрута. Во вторую смену с 18:00 до полуночи выставляется 220 пеших маршрутов патрулирования, из них самостоятельных – 266, совместных с полицейскими – 14, в том числе на 13 автомобильных маршрутах".Пресс-служба Национальной гвардии РК

Гвардейцы несут службу в усиленном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:08

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Национальная гвардия входит в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

Вечером 3 июля в Астане состоялась неформальная встреча лидеров стран ШОС. По данным пресс-службы Акорды, в Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.

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