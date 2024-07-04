Саммит ШОС в Астане: аэропорт выступил с предупреждением

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сегодня, 4 июля 2024 года, в Астане состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это важное мероприятие внесло коррективы в организацию дорожного движения. В связи с этим столичный аэропорт сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

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