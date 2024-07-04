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Саммит ШОС в Астане: аэропорт выступил с предупреждением

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 4 июля 2024 года, в Астане состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это важное мероприятие внесло коррективы в организацию дорожного движения. В связи с этим столичный аэропорт сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

Обращение адресовано пассажирам.

"В связи с загруженностью дорог мы рекомендуем прибыть в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть на свой рейс. Пожалуйста, планируйте свой маршрут заранее, учитывая возможные задержки".Пресс-служба аэропорта Астаны

В завершение руководство аэропорта выразило благодарность за понимание.

1 июля 2024 года стало известно, что аэропорт и вокзалы Астаны перевели на усиленный режим. По данным пресс-службы Министерства транспорта, в столичном аэропорту обеспечена усиленная и круглосуточная работа. Также отмечено, что вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию.

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