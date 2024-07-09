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Инженер из Шамалгана показывает города Казахстана в своих атмосферных видео

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:45 Фото: Instagram/izymbaev.timur
Видеограф Тимур Изымбаев показывает казахстанские города в своих атмосферных видео, сообщает Zakon.kz.

В Казахстан Тимур переехал в 2006 году из Каракалпакстана, а видеографией занимается относительно недавно. Тем не менее он успел поснимать красивые кадры в городах: Есик, Талгар, Конаев и Каскелен. Алматы тоже представлен в его портфолио. Ведь в этом городе прошло его студенчество по строительной специальности.

Примечательно, что под видео Тимура, жители отснятых им городов, оставляют свои комментарии в адрес чиновников. Самые эмоциональные оказались под публикацией о городе Каскелен.

"Почему не сняли грязные тротуары? Рваные плакаты везде. Дороги, которые не видели ремонт лет пять точно. Зачем этот показушность? Аким города, пожалуйста, займитесь облагораживанием города. Останьтесь в истории как самый лучший аким", – сообщение, на которое отреагировала пресс-служба акимата Карасайского района.

А комментарий Марата Кистаубаева о том, что Каскелен должен быть городом областного подчинения – нашел отклик у других горожан.

Со слов Тимура, в ближайшее время он намерен посвятить максимум времени съемкам города Алматы.

А 7 июля известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал подписчиков новой публикацией, в которой Алматы запечатлен во время грозы.

Алия Абди
Алматинская область Алматы Есик Конаев Каскелен Талгар Шамалган 2024 год Видео
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