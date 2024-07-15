Прокурор запросил пожизненный срок подозреваемому в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой

Государственный обвинитель Елена Белова считает необходимым назначить наказание в виде пожизненного срока одному из подсудимых – любовнику матери Миланы. Именно он, по версии следствия, задушил девочку ремнем, лишив ее жизни, передает Zakon.kz.

Сегодня, 15 июля 2024 года, завершились прения по делу о жестоком убийстве ребенка в селе Бескауга Павлодарской области.

"Прошу признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК ("Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц". – Прим. ред.) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", – резюмировала свою часть прений Елена Белова.

Вину матери Миланы Давыдовой по этой статье обвинение также считает доказанной и просит назначить ей 20 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, женщина избила дочь до потери сознания.

Дело о жестоком убийстве девочки ее матерью и любовником с марта 2024 года рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Павлодарской области. Процесс приостанавливали, чтобы провести дополнительную комиссионную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подсудимой. В настоящее время установлено, что женщина не страдала и не страдает психическими расстройствами.

Также подсудимая обвиняла полицейских в психологическом и физическом давлении при проведении следственных действий и принуждении к даче показаний. Досудебное расследование по данному заявлению проводило управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области. Как стало известно, дело прекратили в связи с недоказанностью.

Тем временем по заявлению второго подсудимого прокуратурой Павлодарской области продолжается досудебное расследование по ст. 146 ч. 2 УК РК (пытки. – прим. ред.). Когда дело начал рассматривать суд, мужчина заявил, что сотрудники полиции оказывали на него давление, в том числе физическое. Это якобы вынудило его во время следствия признаться, что он непосредственно участвовал в убийстве ребенка. В суде он дал показания, что лишь спрятал тело рядом с домом.

В ходе прений мать признала вину частично, ее подельник продолжает настаивать на невиновности. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как сообщалось, в ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения раскрыла страшные подробности преступления, совершенного в селе Бескауга.

По версии следствия, 17 ноября в дом к Давыдовым пришел любовник матери, которая была дома одна. Вернувшаяся раньше времени из школы Милана застала их за занятием сексом и пригрозила раскрыть правду отцу. За это ребенок был избит матерью до потери сознания. Убийство, по материалам дела, завершил сосед, который задушил девочку ремнем. Произошло это на глазах у младшего брата Миланы.

Обоим подсудимым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 99 УК РК – "Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц". Им грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

17 ноября жительница села Бескауга заявила о пропаже старшей, семилетней дочери. На поиски ребенка были брошены силы полиции, ДЧС. Несмотря на сложные погодные условия, помощь оказывали многочисленные волонтеры.

19 ноября девочку нашли мертвой.