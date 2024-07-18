Кем сможет работать Куандык Бишимбаев в колонии и где он будет отбывать срок

Председатель КУИС МВД РК Тенизжан Джанибеков рассказал о том, какую работу предложат экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, когда он окажется на месте отбывания своего срока, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, осужденному предложат работу, связанную с обработкой дерева или металла.

Кроме этого стало известно, в какую именно колонию совсем скоро отправят бывшего высокопоставленного чиновника. Это место находится совсем не далеко от Астаны.

"Он на днях уже убудет в учреждение максимальной безопасности на территории близ Астаны, это Акмолинская область. Касательно вопроса о трудоустройстве. Да, мы осужденных трудоустраиваем. Особенно тех, у кого есть иски, в основном. Есть различная у нас работа в производственных зонах. В РГП "Енбек" может он трудоустроиться по направлению деревообработки, металлообработки. Все зависит от того, где вакансия будет". Председатель КУИС МВД РК Тенизжан Джанибеков

Отмечается, что пока Бишимбаев по-прежнему находится в столичном СИЗО. После этапирования в колонии ему предстоит пройти двухнедельный карантинный контроль, воспитательную работу, собеседование с психологами – и только после этого экс-министра определят в отряд постоянного отбывания срока.

Также журналисты подсчитали, сколько денег налогоплательщиков потратят на содержание Бишимбаева под стражей. Исходя из того, что один осужденный обходится казне в 7,5 тыс. тенге в сутки, за 20 ближайших лет набежит сумма в 55 млн тенге. Это почти в два раза больше, чем годовая зарплата среднестатистического казахстанского министра, отмечает телеканал.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы. Вердиктом присяжных заседателей Бишимбаев признан виновным в причинении физических и психических страданий потерпевшей путем систематического нанесения побоев, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости, а также в убийстве потерпевшей, совершенном с особой жестокостью. Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

На апелляционном заседании защита Бишимбаева просила отменить приговор первой инстанции и отправить на новое рассмотрение. А представители потерпевшей стороны просили оставить приговор без изменения.



26 июня судья разъяснила, в каких случаях Бишимбаеву и Байжанову могли изменить приговор.