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Что известно о строительстве метро, ЛРТ и БРТ в Алматы

Что известно о строительстве метро, ЛРТ и БРТ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ходе внеочередной XXI сессии маслихата Алматы VIII созыва руководитель Управления городской мобильности (УГМ) города Сагындык Телибаев доложил о строительстве метро, ЛРТ и БРТ, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что основой принятого в декабре прошлого года Транспортного каркаса Алматы является скоростной общественный транспорт – метро, ЛРТ и БРТ.

По словам Сагындыка Телибаева, на сегодня работы ведутся по строительству станции метро "Калкаман", затем планируется продлить метро до рынка "Барлык" со строительством еще трех новых станций.

"В этом году мы приступим к строительству первого участка БРТ по пр. Райымбека и продолжению БРТ по ул. Желтоксан от ул. Тимирязева до пр. Райымбека. Также продолжается разработка ТЭО на строительство ЛРТ по ул. Толе би. Реализация указанных проектов окажет положительный эффект на развитие общественного транспорта, передвижение станет более комфортным для горожан", – подчеркнул он.

Глава УГМ считает, что сегодняшнее повышение тарифа в первую очередь окажет положительный эффект на оперативность и качество технического обслуживания общественного транспорта, дополнительного стимулирования водителей и закупа новых автобусов на текущий момент.

"Дальнейшее развитие невозможно без нормативных изменений. В этой связи нами было инициировано внесение дополнений в действующее законодательство, и на сегодня акимат города имеет компетенцию по разработке Правил субсидирования, действующих на территории Алматы и Алматинской агломерации. Нами разрабатывается новая регуляторная модель общественного транспорта, в рамках которой будут пересмотрены механизмы субсидирования и требования к перевозчикам. Кроме того, разрабатывается новое тарифное меню на общественном транспорте с возможностью бесплатной пересадки. Реализация названных мер повысит ответственность перевозчиков, а также значительно улучшит качество оказываемых услуг".Сагындык Телибаев

Ранее маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы. Также он рассказал, что планируется отменить оплату проезда наличными в общественном транспорте.

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