Каждое третье воскресенье июля в Казахстане отмечают День металлурга
По данным за 2023 год, в Казахстане свыше 91 тыс. человек работают в металлургическом производстве, где действует 228 предприятий. Объем произведенной продукции составил 8,2 трлн тенге.
Как передает Институт общественной политики в своем Telegram-канале, в стране ведется работа по созданию новых металлургических производств, ориентированных на производство ферросилиция, горячего брикетированного железа. Планируется также строительство нового медеплавильного завода и автоклавного производства.
На сегодняшний день в Казахстане производят такие редкие и драгоценные металлы, как бериллий, тантал, ниобий, висмут, теллур, а также селен. А произведенный в стране титан востребован международными компаниями, среди которых "Boeing" и "Airbus".
Стоит отметить, что 15 июля на заседании Оперативного штаба по обеспечению экономического роста стало известно, что рост производства в металлургии за первое полугодие 2024 года составил 8,3%.
Фото: Telegram/SocioExpert
19 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников металлургии.
Также в этом году стало известно о намерениях построить металлургический завод в Шымкенте, а в Жамбылской области строительство металлургического завода отнесли к объектам особого регулирования. Крупнейший металлургический комбинат Казахстана Qarmet провел 20 июля первое мероприятие в рамках празднования Дня металлурга.