Почему набравшие высокие балы на ЕНТ выпускники не получили гранты, и что им делать

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года разъяснил ситуацию с распределением грантов, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос активно обсуждают в социальных сетях. Недовольство высказывают абитуриенты, которые набрали высокие баллы на ЕНТ, но не получили грант. Многие считают, что это случилось из-за выделения части грантов для выпускников из регионов, пострадавших от паводков.

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В ответ министр для наглядности продемонстрировал фото, на котором видно, сколько грантов выделили и сколько на них было претендентов.

Фото: Zakon.kz

"70% процентов тех абитуриентов, которые набрали высокие баллы, но не получили гранты, это ребята, которые подали на неприоритетные для государства специальности. Это мы должны четко зафиксировать. Государственный образовательный заказ выделяется в первую очередь на те специальности, которые приоритетны для государства", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, последние несколько лет большинство грантов выделяется на инженерно-технические, педагогические и IT-специальности. И с этого года на фоне ситуации в сфере теплоэнергетики, водного хозяйства, лесного хозяйства, выделяется дополнительно больший грант на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство.

"Что теперь делать порядка 70 тыс. ребят, которые получили высокие балы, но остались без гранта? Хочу отметить, что порядка 10 тыс. грантов на сегодняшний день выделяют акиматы – около 2,5 тыс. грантов, 870 грантов идут от работодателей, 850 грантов дает фонд "Қазақстан халқына", порядка 3 тыс. грантов дают наши 18 ведущих университетов. Ректорских грантов очень много у нас в этом году. Дальше, мы думаем, будет "драка" ректоров за этих талантливых ребят. Те гранты, которые останутся неиспользованными, будут распределены среди этих ребят. То есть уже 6-7 тыс. грантов таргетированно будут идти на этих ребят. Возможности есть, порядка 10 тыс. грантов дополнительно выделяется", – заявил министр.

По его словам, весь список таких абитуриентов министерство передает ректорам вузов, чтобы они могли отобрать среди них лучших из лучших.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявил о планах повысить стипендию студентам колледжей.