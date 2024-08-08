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В Казахстане обладателями нового жилья стали более пяти тысяч семей

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, жильцы новых домов, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 08:33 Фото: primeminister.kz
5239 пострадавших от паводков семей получили построенные и выкупленные для них дома и квартиры, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы правительства страны, в пострадавших регионах на сегодняшний день усиленными темпами ведется строительство 2568 новых домов. Сданы в эксплуатацию дома в следующих регионах:

  • Северо-Казахстанской;
  • Костанайской;
  • Западно-Казахстанской;
  • Актюбинской;
  • Павлодарской областях.

Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. Выплачены необходимые компенсации.

Паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 08:33

Фото: пресс-служба правительства РК

Продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 млрд тенге.

Также жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения в Бурлинском районе ЗКО, а в Теректинском районе этого же региона дома для пострадавших от паводков обещают сдать в эксплуатации до конца августа.

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