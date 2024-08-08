В Казахстане обладателями нового жилья стали более пяти тысяч семей

5239 пострадавших от паводков семей получили построенные и выкупленные для них дома и квартиры, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы правительства страны, в пострадавших регионах на сегодняшний день усиленными темпами ведется строительство 2568 новых домов. Сданы в эксплуатацию дома в следующих регионах:

Северо-Казахстанской;

Костанайской;

Западно-Казахстанской;

Актюбинской;

Павлодарской областях.

Работы по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершены на 100%. Выплачены необходимые компенсации.

Фото: пресс-служба правительства РК

Продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 млрд тенге.

Также жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения в Бурлинском районе ЗКО, а в Теректинском районе этого же региона дома для пострадавших от паводков обещают сдать в эксплуатации до конца августа.