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Синоптики дали прогноз на 17 августа в Казахстане

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:06 Фото: pixabay
Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", чего ожидать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 17 августа 2024 года.

Согласно прогнозу, под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе страны – сильные дожди.

"По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туманы. Днем в Алматинской и Жетысуской областях сохраняется сильная жара".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что в Атырауской, Абайской, на севере Улытауской, на востоке Жетысуской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, в южной половине Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее казахстанские синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года.

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