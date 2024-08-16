Синоптики дали прогноз на 17 августа в Казахстане

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", чего ожидать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 17 августа 2024 года.

Согласно прогнозу, под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе страны – сильные дожди.

"По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туманы. Днем в Алматинской и Жетысуской областях сохраняется сильная жара". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что в Атырауской, Абайской, на севере Улытауской, на востоке Жетысуской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, в южной половине Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее казахстанские синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на осень 2024 года.