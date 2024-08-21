Эпидемия оспы обезьян: в крупных аэропортах Казахстана прошли учения

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Казахстана в аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, учения нацелены на отработку взаимодействия всех ключевых служб: санитарно-эпидемиологической, пограничной, таможенной, а также служб аэропорта, линейного отдела полиции, медицинского пункта аэропорта, скорой медицинской помощи и медицинских организаций.

"Особое внимание уделено координации действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Фото: gov.kz

Как заверили в Минздраве, "все службы во время учений показали высокую степень готовности и слаженности действий, что подтверждает их готовность к реагированию на возможные угрозы".

Фото: gov.kz

15 августа 2024 года стало известно, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.