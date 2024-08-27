Убийцы семилетней Миланы Давыдовой хотели смягчения приговора

Убийцы семилетней девочки попытались оспорить обвинительный приговор, подав апелляционные жалобы. Перед судебной коллегией мать погибшего ребенка Татьяна Давыдова и ее сосед Аскар Абильдинов выступали из следственного изолятора, передает Zakon.kz.

Однако коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда апелляционные жалобы осужденных не поддержала. Поэтому сегодня, 27 августа, суровый приговор вступил в законную силу, и они отправятся к местам отбывания наказания.

"С приговором первой инстанции я не согласен. Не согласен и с показаниями Давыдовой Татьяны, она их меняла. По фактам прошу суд обратить внимание на выводы экспертизы. И прошу переквалифицировать мое обвинение на недонесение и укрывательство", – сказал Аскар Абильдинов.

Апелляционную жалобу матери девочки в зале суда зачитал адвокат Болатбек Рамазанов. Он пояснил, что от страха перед Абильдиновым женщина не в силах говорить.

"В ходе расследования и в суде Татьяна Давыдова неоднократно утверждала, что не убивала свою дочь, но ее никто не слышал. 17 ноября 2023 года все трое детей пришли из школы. Милана застала маму и Абильдинова во время полового акта, так как она зашла в дом первой. После этого Абильдинов ушел, а девочка вслед сказала ему, что все расскажет отцу. 22 ноября 2023 года он дал единственно верные показания, где в ходе допроса раскаялся и признал, что после того, как он ушел домой, к нему пришла Милана и снова угрожала. Далее Абильдинов взял ребенка за горло и отнес в сарай, где провел удушение. А к показаниям моей подзащитной прошу отнестись критично в силу ее умственной отсталости. И оправдать ее", – сказал адвокат.

В свою очередь сторона обвинения заявила, что апелляционные жалобы Давыдовой и Абильдинова удовлетворению не подлежат, выводы суда первой инстанции верны и подтверждены документальными, вещественными доказательствами. К этому мнению пришла и коллегия по уголовным делам, которая оставила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области без изменения. Это постановление вступило в законную силу после оглашения. Его можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.

Ранее Zakon.kz писал, что 15 июля мужчине назначено пожизненное наказание, а женщине срок в 20 лет.

Милана Давыдова пропала 17 ноября 2023 года в селе Бескауга, ее искали почти 500 человек.

Девочку нашли мертвой неподалеку от дома, по подозрению в убийстве арестовали мать девочки и их неоднократно судимого соседа. По материалам дела, 53-летний мужчина приобрел в магазине буханку хлеба и водку и отправился в гости к соседке. Он знал, что ее гражданский супруг, с которым они работали в одном крестьянском хозяйстве, находится далеко от дома. После распития спиртного пара перешла к интиму, но семилетняя Милана Давыдова вернулась из школы раньше времени. Застав мать с чужим мужчиной, она пригрозила им, что все расскажет отцу. За это ребенок поплатился жизнью – мать избила девочку до потери сознания, а ее подельник задушил ребенка ремнем.

Двое младших детей Татьяны Давыдовой с тех пор находятся на попечении у государства.