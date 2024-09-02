"Мама попросила" – аким объяснил ремонт дороги около дома Елдоса Сметова

2 сентября 2024 года журналисты попросили акима Жамбылской области Ербола Карашукеева прокомментировать случай с ремонтом дороги около дома спортсмена Елдоса Сметова сразу после его победы на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что строительство дорог – это не простой процесс.

"В этом году были финансовые вливания. Но я думаю, сделать дорогу за счет средств спонсора, в этом ничего плохого нет. Тем более, что сам процесс госзакупок задерживается по объективным причинам", – сказал Карашукеев.

По его словам, здесь ничего предосудительного нет.

"Смотрите, я вам объясняю, в этом поселке предусматривалось строительство дороги, но из-за того, что процесс госзакупок затягивался, а вы знаете, что и отец и мать его получили знак "За заслуги перед областью", и мать его попросила, чтобы ей сделали дорогу. Мы ей объяснили, что процедура государственных закупок идет, надо чуть-чуть подождать. Но гости приходили, в том числе наши бизнесмены, и за счет спонсорских средств сделали дорогу нашему чемпиону. Я думаю, что здесь ничего плохого не будет", – сказал аким Жамбылской области.

27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В Таразе около дома, где живет олимпийский чемпион, к его возвращению из Парижа положили новый асфальт. Это вызвало бурные обсуждения в обществе. А городские власти заявили, что ремонт был сделан за счет спонсоров.