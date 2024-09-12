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Дожди с грозами, сильный ветер и туман: синоптики дали прогноз по Казахстану на 13 сентября

Дожди с грозами, сильный ветер и туман: синоптики дали прогноз по Казахстану на 13 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 17:48 Фото: unsplash
Медленно смещающийся антициклон сохранит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана в предстоящую пятницу, 13 сентября 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

При этом в некоторых регионах, согласно прогнозу, ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и туман.

"На северо-востоке, юго-востоке, в центре страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на востоке – с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на северо-востоке, юго-востоке, в центре в ночные и утренние часы – туман".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что в Актюбинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке и северо-западе Кызылординской, на западе и севере Алматинской, на юго-западе и юго-востоке Жамбылской, на западе и в центре Карагандинской, на юге и западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, в центре Алматинской, на севере и юге Улытауской, на западе, северо-западе и юге Абайской, на севере Жетысуской, на юге Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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