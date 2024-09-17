Демеу Жадраев прибыл в Атырау

16 сентября Демеу Жадраева встретили в аэропорту города Атырау, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже Демеу Жадраев прибыл в областной центр Атырауской области. В аэропорту его встретили торжественным образом.

В этот же день в Уральске встретили чемпиона Всемирных игр кочевников Бекнура Серикова.