Демеу Жадраев прибыл в Атырау
Фото: Instagram/olympickz
16 сентября Демеу Жадраева встретили в аэропорту города Атырау, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже Демеу Жадраев прибыл в областной центр Атырауской области. В аэропорту его встретили торжественным образом.
В этот же день в Уральске встретили чемпиона Всемирных игр кочевников Бекнура Серикова.
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