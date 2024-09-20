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Жителям какой области Казахстана больше всех не повезет с погодой 21 сентября

21 сентября заморозки ожидаются лишь в одном регионе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:57 Фото: unsplash
Жителям Актюбинской области, судя по прогнозу на субботу, 21 сентября 2024 года, больше всех не повезет с погодой – в их регионе заморозки сохранятся, сообщает Zakon.kz.

Прогнозом погоды поделились специалисты РГП "Казгидромет".

"На большей части страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юго-востоке – с грозами. На севере, востоке, юго-востоке ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере, в горных районах юго-востока ожидается туман. На севере Актюбинской области сохранятся заморозки -1°С", – говорится в прогнозе.

В Гидрометцентре также рассказали, что в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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