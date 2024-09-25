Депутат предложила усилить законодательные меры в отношении соцсетей ради безопасности детей

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова высказалась о детских суицидах в Казахстане и предложила принять законодательные меры, сообщает Zakon.kz.

Своей позицией мажилисвумен поделилась в Facebook.

"В последние дни факты суицида наших детей вызывают большую тревогу в обществе. Трагедия, случившаяся с подростками, очевидно, никого не оставила равнодушными. Мы теряем наше молодое поколение в мирное время. Выражаю соболезнования родным и близким", – написала Жулдыз Сулейменова.

При этом, по мнению депутата, социальные сети и мессенджеры создают условия для реализации этих преступлений и стали инструментом, оказывающим негативное воздействие на психику еще не повзрослевших подростков.

"Ни одна семья не может защитить себя от этого. Со стороны государства на уровне закона была введена уголовная ответственность против таких действий, как буллинг, принуждение к самоубийству, но нынешняя ситуация показывает, что этого недостаточно", – считает Сулейменова.

Она подчеркнула, что каждый родитель должен уделять этому вопросу особое внимание и больше общаться со своими детьми.

Кроме того мажилисвумен уверена, что ответственное министерство должно изменить алгоритмы работы психологических служб в школах.

"Они должны быть эффективным инструментом для своевременного выявления симптомов в поведении детей. Но самое главное, я говорю это как учитель, как мать, как депутат – я считаю, что государство и общество должны требовать от администраторов социальных сетей и мессенджеров ужесточения контроля над распространяемой информацией. Необходимо строго требовать усиления контроля над распространяющимися незаконными, вредными, отравляющими сознание детей нагрузками", – указала Сулейменова.

Администраторы соцсетей, по словам депутата, должны изменить алгоритмы работы, чтобы не допускать распространения опасного контента.

"Если такое требование не будет выполнено, то государство должно усилить контроль. Строго заблокировать весь опасный контент. А если блокирование отдельного контента невозможно, то социальная сеть или мессенджер, нарушившие настоящий закон, должны быть заблокированы", – написала депутат.

Она также заявила, что когда на карту поставлены жизни детей, компромиссов быть не может.

"Я говорю это как мать, как педагог. Я знаю, что все родители и педагогическое сообщество меня полностью поддержат. Еще раз повторяю, нельзя оставлять это дело без внимания, необходимо немедленно приступить к работе!" – резюмировала Жулдыз Сулейменова.

За последние недели сразу несколько подростковых суицидов произошло в Алматы. 12 сентября сообщалось, что 12-летняя девочка прыгнула с 13-го этажа. 16 сентября 2024 года две девочки разбились насмерть, упав с высотки. 21 сентября произошел еще один суицид: в Бостандыкском районе девочка подросткового возраста упала с балкона 13-го этажа.