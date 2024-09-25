Об угрозе подтоплений из-за сильных дождей предупредили жителей Алматы и Алматинской области

РГП "Казгидромет" 25 сентября 2024 года разослало штормовое предупреждение по Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В нем говорится, что в предстоящие четверг и пятницу ожидаются сильные дожди.

"В связи с прогнозом сильных дождей в период 26-27 сентября в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления". Штормовое предупреждение РГП "Казгидромет"

В гидрометцентре отметили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

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