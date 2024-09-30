Названа самая популярная услуга, за которой алматинцы обращались в ЦОНы и спецЦОНы

Филиал "Правительства для граждан" по Алматы составил рейтинг самых востребованных госуслуг, за которыми обращались алматинцы с начала года в центры обслуживания населения (ЦОНы), включая специализированные (спецЦОНы), сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, самой популярной услугой стала перерегистрация транспортного средства .

"По предварительным данным, алматинцами перерегистрированы 683 624 автомобиля", – говорится в сообщении, распространенном 30 сентября 2024 года пресс-службой НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

На втором месте – получение водительских прав . В спецЦОНах Алматы с начала года выдано более 96 тыс. прав.

На третьем месте – государственная регистрация прав на недвижимое имущество . За оказанием услуги алматинцы обратились в ЦОНы 47 312 раз.

Всего с начала года филиалом госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы оказано около 2 млн госуслуг.

В госкорпорации напомнили, что госуслуги можно также получить посредством видеозвонка через приложение "ЦОН".

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