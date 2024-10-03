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Новый мурал появился в Астане: что о нем известно

Новый мурал появился в Астане: что о нем известно, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:29 Фото: Instagram/akimat__astana
В Астане появился новый мурал. Он посвящен выдающейся казахстанской оперной певице и народной артистке Куляш Байсеитовой. Об этом 3 октября 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что мурал нанесен на дом, расположенный по ул. Конституции, 25 в районе Сарыарка.

"15-метровое изображение привлекает внимание не только своими масштабами, но и глубокой символикой. Мурал отражает уникальность и многогранность творчества Байсеитовой, которая стала знаковой фигурой в истории казахстанской культуры. Яркое и выразительное изображение напоминает о ее значительном вкладе в развитие национальной оперы и музыки".Пресс-служба акимата Астаны
Новый мурал появился в Астане: что о нем известно, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:29

Фото: Instagram/akimat__astana

Как отметили в столичном акимате, интересной особенностью работы является техника исполнения – пуантилизм, где изображение создается с помощью множества точек.

Художником мурала стал Исажанов Адай, который смог воссоздать образ великой певицы через современные художественные техники.

Ранее известный российский путешественник, юморист, блогер и стример Александр Зубарев восхитился муралами в Казахстане и назвал их шедеврами.

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