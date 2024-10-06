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Девять невесток из одной семьи в Мангистауской области пришли на референдум

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:41 Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Девять невесток семьи Бекмагуловых одновременно пришли на референдум, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Центра общественных коммуникаций Мангистауской области на своей странице в Facebook, группа невесток являются победительницами республиканского этапа конкурса "Абысын – ажын". На избирательный участок они пришли в национальной одежде, расшитой собственноручно традиционным узорами.

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:41

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Оказалось, что идея проголосовать всем вместе одновременно принадлежит самой старшей невестке семьи Жанылхан Еменовой.

"Пусть каждый из нас проявит ответственность и проголосует за будущее нашей мирной и процветающей страны, за благополучную жизнь нашего поколения завтра", – сказала Жанылхан.

А представители династии Капишевых, общий стаж которых составляет 826 лет в железнодорожной отрасли, также приняли участие в референдуме. Семейную традицию продолжил и полицейский из Шымкента, он пришел голосовать с женой и детьми.

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