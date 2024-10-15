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Прокуратура будет ходатайствовать об открытом суде по делу об убийстве Шерзата Болата

Прокурор Алматинской области, убийство в Талгаре, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:43 Фото: РСК Алматинской области
15 октября 2024 года прошел брифинг по убийству 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Прокурор Алматинской области Берик Адамов заявил, что нарушений хода следствия на сегодня не выявлено, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно трезво и справедливо оценивать ситуацию.

"Это дело мы держим под особым контролем. Экспертизы проводятся, нарушений не выявлено. Мы также выясняем причины пожара. 600 свидетелей опрошено, экспертизы продолжаются. На месте найдены канистры, их изучаем. Оценивается моральный ущерб. Мы за то, чтобы найти и наказать виновных. Родные Шерзата взяты под охрану. Я прошу всех проявить терпение и спокойствие. В соцсетях много фейка и призывов к митингу – это только усложняет работу", – обратился спикер.

Он также добавил, что прокуратура будет ходатайствовать о суде по данному делу в режиме онлайн, то есть – открытом процессе.

Что касается предварительного следствия по пожару в доме родных Шерзата, то специалисты уже сделали выводы о том, что пожар начался снаружи дома. Вероятно, был использован посторонний источник огня. Сумма ущерба устанавливается.

Главный прокурор региона призывает не торопиться с выводами, дождаться результатов экспертиз и позволить провести все мероприятия для установления поджигателей. 

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану.

В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

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