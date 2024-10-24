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"Не такой уж и черный": зоопарк Шымкента раскрыл секреты одной из самых крупных птиц мира

зоопарк Шымкента раскрыл секреты одной из самых крупных птиц мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 12:40 Фото: pixabay
Администрация зоопарка Шымкента на постоянной основе публикует интересную информацию о своих обитателях. На этот раз главным персонажем стала одна из самых крупных хищных птиц мира – черный гриф, сообщает Zakon.kz.

Команда зоопарка 24 октября 2024 года также разместила видео с грифом. В описании отмечено, что несмотря на свое название, черный гриф – не такой уж и черный, а серовато-бурый, но кажется черным в полете на фоне неба.

Также сказано, что гриф предпочитает мясо падали и иногда может проглатывать кости, кожу и шерсть. Изредка нападает на живую добычу: мелких млекопитающих, ящериц и черепах.

Гнездование: хребты Тянь-Шаня и их отроги, Джунгарский (Жетысуский) Алатау с юго-западными отрогами, Саур; оторванный участок гнездового ареала в Карагандинской области; Устюрт (нерегулярно).

Черный гриф – невероятно зоркая птица. Свою добычу она высматривает, паря на высоте 1-2 км над землей. Острота зрения этой птицы в семь раз превосходит человека.

Одна из главных функций хищных птиц-падальщиков заключается в быстром и эффективном уничтожении тел умерших животных. Это помогает предотвращать размножение болезнетворных организмов, распространение инфекций и заражение почвы и воды.

"Птицы-падальщики – хранители природной чистоты, "уборщики" природы, а также индикаторы состояния экосистемы. Изменения в численности этих птиц могут свидетельствовать о наличии угрозы для окружающей среды", – уточнили специалисты.

10 сентября сообщалось, что в зоопарке Шымкента у семейства серых кенгуру появился новый малыш. Еще ранее стало известно о медведице Пурге из зоопарка Алматы, которая научилась выполнять новое задание. Тренировки, по словам зоологов, играют ключевую роль в социализации животных в зоопарке.

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