Жительницу Ирака с именем Казак встретила казахстанка во время путешествия

Необычный случай произошел с нашей соотечественницей Айгерим. Девушка встретила в Катаре уроженку Ирака по имени Казак, сообщает Zakon.kz.

Необычное знакомство Айгерим и Казак состоялось во время прогулки по улицам Дохи. Как пишет казахстанка в своем аккаунте в TikTok, девушка ей встретилась в районе Mina District. Услышав имя Казак, она не смогла скрыть своего удивления и подошла познакомиться с иранкой.

По некоторым данным, в арабском языке имя "Казак" (Qassak) переводится как "Момент заката".

Ранее стало известно, сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом. Такой интересной статистикой поделились в Бюро нацстатистики в преддверии Республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции, который состоялся 6 октября 2024 года.