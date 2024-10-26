Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жительницу Ирака с именем Казак встретила казахстанка во время путешествия

Иранку с именем Казак встретила казахстанка во время путешествия, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 13:50 Фото: tiktok/rakhymqyzy
Необычный случай произошел с нашей соотечественницей Айгерим. Девушка встретила в Катаре уроженку Ирака по имени Казак, сообщает Zakon.kz.

Необычное знакомство Айгерим и Казак состоялось во время прогулки по улицам Дохи. Как пишет казахстанка в своем аккаунте в TikTok, девушка ей встретилась в районе Mina District. Услышав имя Казак, она не смогла скрыть своего удивления и подошла познакомиться с иранкой.

По некоторым данным, в арабском языке имя "Казак" (Qassak) переводится как "Момент заката".

Ранее стало известно, сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом. Такой интересной статистикой поделились в Бюро нацстатистики в преддверии Республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции, который состоялся 6 октября 2024 года.

Читайте также

Олжас Бектенов, правительство, совещание
Меры господдержки отечественных товаропроизводителей обсудили в правительстве
ярмарка, Астана
Ярмарка сельхозпроизводителей Акмолинской области покорила астанчан
Республика Корея, Министерство энергетики, Алмасадам Саткалиев
В Минэнерго рассказали о расширении сотрудничества с корейскими компаниями
Оксана Житникова
Казахстан Катар 2024 год Имена Интересные факты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: