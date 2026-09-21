Назначен новый аким Степногорска: кто им стал и что о нем известно
Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте областного акимата:
"Распоряжением акима Акмолинской области Ахметжанова М. М. от 21 сентября 2026 года Талгат Аманбаевич Ерсеитов назначен акимом города Степногорска".
Талгат Ерсеитов родился 15 апреля 1974 года в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области. Окончил в 1996 году Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 1997 году – Акмолинский аграрный университет по специальности "организатор-экономист", в 2003 году – Институт управления города Астаны по специальности "экономист".
Трудовую деятельность в системе местного государственного управления начал в Астраханском районе. В 2009-2012 годах работал заместителем акима района, в 2012-2017 годах – акимом Астраханского района. В 2017-2019 годах занимал должность акима Есильского района, в 2019-2023 годах – акима Буландынского района.
До нового назначения Талгат Ерсеитов занимал должность акима Астраханского района, на которую был назначен 8 ноября 2023 года.
С ноября 2024 года должность акима Степногорска занимал Гайдар Касенов. Распоряжением акима Акмолинской области Марата Ахметжанова от 21 сентября 2026 года он и аким Аршалынского района Достанбек Есжанов были освобождены от занимаемых должностей.