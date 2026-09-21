#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
448.44
514.81
5.33
События

Назначен новый аким Степногорска: кто им стал и что о нем известно

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 19:36 Фото: freepik
Сегодня, 21 сентября 2026 года, назначили нового акима Степногорска. Им стал Талгат Ерсеитов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте областного акимата:

"Распоряжением акима Акмолинской области Ахметжанова М. М. от 21 сентября 2026 года Талгат Аманбаевич Ерсеитов назначен акимом города Степногорска".

Талгат Ерсеитов родился 15 апреля 1974 года в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области. Окончил в 1996 году Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 1997 году – Акмолинский аграрный университет по специальности "организатор-экономист", в 2003 году – Институт управления города Астаны по специальности "экономист".

Трудовую деятельность в системе местного государственного управления начал в Астраханском районе. В 2009-2012 годах работал заместителем акима района, в 2012-2017 годах – акимом Астраханского района. В 2017-2019 годах занимал должность акима Есильского района, в 2019-2023 годах – акима Буландынского района.

Талгат Ерсеитов, новый аким Степногорска, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 19:36

Фото: gov.kz

До нового назначения Талгат Ерсеитов занимал должность акима Астраханского района, на которую был назначен 8 ноября 2023 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 19:36
Почему Гайдара Касенова и Достанбека Есжанова освободили от занимаемых должностей

С ноября 2024 года должность акима Степногорска занимал Гайдар Касенов. Распоряжением акима Акмолинской области Марата Ахметжанова от 21 сентября 2026 года он и аким Аршалынского района Достанбек Есжанов были освобождены от занимаемых должностей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
20:02, Сегодня
Грозовые дожди, туман и угроза пожаров: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане
Ануар Кумпекеев, аким Кокшетау,
11:30, 09 ноября 2024
В Кокшетау назначен новый аким города
Чингис Аринов
10:05, 04 сентября 2026
Назначен новый аким Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
20:32, Сегодня
Хамзат Чимаев возглавит первый турнир RAF в Абу-Даби
Джастин Гейджи
20:03, Сегодня
"Звучит как полная чушь": боец UFC Грин ответил Топурии на слова о перчатках Гейджи
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
19:28, Сегодня
Казахстанские шахматистки одержали шестую победу на Олимпиаде в Узбекистане
Григорий Пономарёв
19:02, Сегодня
Названа причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: