Назначен новый аким Степногорска: кто им стал и что о нем известно

Сегодня, 21 сентября 2026 года, назначили нового акима Степногорска. Им стал Талгат Ерсеитов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте областного акимата:

"Распоряжением акима Акмолинской области Ахметжанова М. М. от 21 сентября 2026 года Талгат Аманбаевич Ерсеитов назначен акимом города Степногорска".

Талгат Ерсеитов родился 15 апреля 1974 года в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области. Окончил в 1996 году Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 1997 году – Акмолинский аграрный университет по специальности "организатор-экономист", в 2003 году – Институт управления города Астаны по специальности "экономист".

Трудовую деятельность в системе местного государственного управления начал в Астраханском районе. В 2009-2012 годах работал заместителем акима района, в 2012-2017 годах – акимом Астраханского района. В 2017-2019 годах занимал должность акима Есильского района, в 2019-2023 годах – акима Буландынского района.

До нового назначения Талгат Ерсеитов занимал должность акима Астраханского района, на которую был назначен 8 ноября 2023 года.

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