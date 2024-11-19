Дождь, снег и тепло до +13°С вернутся в Алматы

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде, которая ожидается в Алматы в ближайшие трое суток – с 20 по 22 ноября 2024 года.

Из прогноза следует, что в южную столицу вернется непогода – ожидаются туман, дождь и снег. При этом воздух прогреется до +13°С.

В Алматы:

20 ноября – переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-западный, 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С.

– переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-западный, 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +11+13°С. 21 ноября – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

– переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С. 22 ноября – облачно, временами – осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +1+3°С.

Также синоптики предоставили прогноз погоды по столице и второму крупнейшему мегаполису республики.

В Астане:

20 ноября – переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем около 0°С.

– переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем около 0°С. 21 ноября – переменная облачность, временами – снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

– переменная облачность, временами – снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С. 22 ноября – переменная облачность, ночью – снег, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

В Шымкенте:

20 ноября – переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С.

– переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С. 21 ноября – переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

– переменная облачность, временами – осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С. 22 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

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