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Хищения и вымогательство на миллионы тенге: арестован экс-руководитель ФК "Каспий"

Хищения и вымогательство на миллионы тенге: арестован экс-руководитель футбольного клуба &quot;Каспий&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 09:42 Фото: unsplash
Сотрудниками прокуратуры Мангистауской области в футбольном клубе "Каспий" выявлены хищения более 27 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 4 декабря 2024 года, в ходе расследования данного факта Антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания.

"Более того, стали вымогать у последнего 15 млн тенге. 3 декабря 2024 года санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, граждан "К" и "О".Прокуратура Мангистауской области

Другие сведения, как отметили в надзорном органе, не разглашаются в интересах следствия.

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17 сентября 2024 года стало известно, что бухгалтер спортучреждения за пять лет украл 117 млн тенге в Мангистау.

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