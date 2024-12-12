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Общество

На три новых светофора больше станет в Семее

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 07:47 Фото: Zakon.kz
В областном центре Абайской области 12 декабря введут в эксплуатацию три новых светофорных объекта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского акимата их установят:

  • на пересечении ул. Би-Боранбая и Докучаева;
  • на пересечении ул. Первомайская и Бозтаева;
  • на пересечении ул. Лермонтова и Бозтаева.
"Обращаем внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдать правила и быть предельно внимательными при проезде данных перекрестков", – говорится в сообщении.

Днями ранее суд Семея обязал отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог компенсировать ущерб владельцу автомобиля, поврежденного из-за ямы на дороге, а пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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