На три новых светофора больше станет в Семее
Фото: Zakon.kz
В областном центре Абайской области 12 декабря введут в эксплуатацию три новых светофорных объекта, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы городского акимата их установят:
- на пересечении ул. Би-Боранбая и Докучаева;
- на пересечении ул. Первомайская и Бозтаева;
- на пересечении ул. Лермонтова и Бозтаева.
"Обращаем внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдать правила и быть предельно внимательными при проезде данных перекрестков", – говорится в сообщении.
Днями ранее суд Семея обязал отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог компенсировать ущерб владельцу автомобиля, поврежденного из-за ямы на дороге, а пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП.
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