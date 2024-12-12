На три новых светофора больше станет в Семее

Фото: Zakon.kz

В областном центре Абайской области 12 декабря введут в эксплуатацию три новых светофорных объекта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы городского акимата их установят: на пересечении ул. Би-Боранбая и Докучаева;

на пересечении ул. Первомайская и Бозтаева;

на пересечении ул. Лермонтова и Бозтаева. "Обращаем внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдать правила и быть предельно внимательными при проезде данных перекрестков", – говорится в сообщении. Днями ранее суд Семея обязал отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог компенсировать ущерб владельцу автомобиля, поврежденного из-за ямы на дороге, а пьяный водитель погрузчика спровоцировал серьезное ДТП.

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