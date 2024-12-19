#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Бектенов о едином часовом поясе: Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований

Бектенов о едином часовом поясе: Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:03 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочим визитом прибыл в Костанайскую область. Там глава правительства посетил заводы, где встретился с руководством и коллективами предприятий. Во время обсуждения многих задач внимание было уделено вопросу единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

По словам выступивших, вопрос введения единого часового пояса и ранее поднимался жителями Костанайской области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени.

Таким образом, решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы. В этой связи участники встречи выступили в поддержку единого часового пояса.

Премьер-министр Олжас Бектенов также в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан.

Далее руководитель правительства поблагодарил жителей Костанайской области и всех казахстанцев за понимание и поддержку этого важного решения.

Бектенов заявил, что решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.

"В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом – UTC+6".Олжас Бектенов

В свое время, по его словам, страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас же, напротив, время приведено в соответствие с солнечными циклами.

"Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство".Олжас Бектенов

Все эти вопросы, заключил премьер, будут решены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:03
Исследование о смене часового пояса: какова его цель
, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:03

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. Уже 12 ноября в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Общество
15:14, Сегодня
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД
Общество
14:47, Сегодня
Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД
Жителей Казахстана "просят" не рассылать картинки в WhatsApp
Общество
14:01, Сегодня
Жителей Казахстана "просят" не рассылать картинки в WhatsApp
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: