Бектенов о едином часовом поясе: Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований

Премьер-министр Олжас Бектенов с рабочим визитом прибыл в Костанайскую область. Там глава правительства посетил заводы, где встретился с руководством и коллективами предприятий. Во время обсуждения многих задач внимание было уделено вопросу единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.

По словам выступивших, вопрос введения единого часового пояса и ранее поднимался жителями Костанайской области, так как прежний часовой пояс не соответствовал естественному времени.

Таким образом, решение о переходе на единый часовой пояс облегчило ежедневные бытовые процессы. В этой связи участники встречи выступили в поддержку единого часового пояса.

Премьер-министр Олжас Бектенов также в беседе с жителями обратил внимание на то, что научно доказано положительное влияние естественного времени на здоровье и благополучие граждан.

Далее руководитель правительства поблагодарил жителей Костанайской области и всех казахстанцев за понимание и поддержку этого важного решения.

Бектенов заявил, что решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.

"В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом – UTC+6". Олжас Бектенов

В свое время, по его словам, страна в директивном порядке была переведена в пояс, который не является естественным для нас. Сейчас же, напротив, время приведено в соответствие с солнечными циклами.

"Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство". Олжас Бектенов

Все эти вопросы, заключил премьер, будут решены.

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Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. Уже 12 ноября в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии.