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#Крушение самолета в Актау
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Общество

15 выживших в авиакатастрофе близ Актау доставлены в больницу

Областная многопрофильная больница в Актау, крушение самолета близ Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:55 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
На место были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф, передает корреспондент Zakоn.kz из Актау.

В областной многопрофильной больнице (МОБ. – Прим. ред.) подготовили 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. В детской больнице Актау подготовлено 20 коек и 10 реанимационных коек.

На данный момент в МОБ доставлены 15 пострадавших. Из них пятеро в реанимации.

В областную детскую больницу поступил ребенок 11 лет, врачи проводят обследование в приемном покое. Также везут еще одного ребенка 16 лет.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. 

Предварительная причина крушения воздушного судна – столкновение с птицей. 

Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines.

На место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Новость дополнена.

В данное время корреспондент находится в областной больнице Актау. Только что туда привезли еще двух пассажиров, выживших при крушении самолета. 

Как стало известно позже, число выживших при крушении самолета в Актау составило 28 человек. Новость об этом опубликована на нашем сайте здесь

Кирилл Александров
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