#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
Происшествия

Из 38 погибших в авиакатастрофе под Актау опознаны тела 10 человек

Из 38 погибших в авиакатастрофе под Актау опознаны тела 10 человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 18:49 Фото: МЧС РК
Из 38 погибших в авиакатастрофе под Актау опознаны тела 10 человек. Об этом 26 декабря сообщило МЧС Казахстана.

По данным ведомства, на месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействованы 98 единиц техники, два кинологических расчета МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники полиции и акиматов.


"Из 38 погибших опознаны 10 человек: три гражданина Казахстана, три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны", – говорится в сообщении.

Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.

Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190. 

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся со стаей птиц. В самолете находились шесть граждан Казахстана.

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Происшествия
18:42, Сегодня
Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Двухлетний малыш оказался запертым у себя дома в Степногорске
Происшествия
05:25, Сегодня
Двухлетний малыш оказался запертым у себя дома в Степногорске
Названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау
Происшествия
00:15, 26 декабря 2024
Названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: