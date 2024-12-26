Из 38 погибших в авиакатастрофе под Актау опознаны тела 10 человек. Об этом 26 декабря сообщило МЧС Казахстана.

По данным ведомства, на месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействованы 98 единиц техники, два кинологических расчета МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники полиции и акиматов.







"Из 38 погибших опознаны 10 человек: три гражданина Казахстана, три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны", – говорится в сообщении.

Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.

Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся со стаей птиц. В самолете находились шесть граждан Казахстана.

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.