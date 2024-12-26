Из 38 погибших в авиакатастрофе под Актау опознаны тела 10 человек
По данным ведомства, на месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействованы 98 единиц техники, два кинологических расчета МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники полиции и акиматов.
"Из 38 погибших опознаны 10 человек: три гражданина Казахстана, три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны", – говорится в сообщении.
Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.
Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе с азербайджанским авиалайнером Embraer-190.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.
По последней информации, из 67 человек выжили 29, погибшими считаются 38 пассажиров, в их числе и экипаж судна. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся со стаей птиц. В самолете находились шесть граждан Казахстана.
Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.