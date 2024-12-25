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#Крушение самолета в Актау
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Общество

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау

Генпрокуратура, уголовное дело, самолет , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 22:15 Фото: t.me/qr_tjm
Главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов на оперативном брифинге рассказал, что будет с телами погибших в результате авиакатастрофы недалеко от Актау, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Тимур Сулейменов добавил, что  распоряжением Генерального прокурора создана межведомственная оперативно-следственная группа. По его словам, сейчас проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. 

"Родственники, да, могут забирать (тела. – Прим. ред.) погибших после опознания и проведения ряда необходимых следственных действий. Будут обращаться если", – отметил он.

Он же сообщил, что так называемый "черный" ящик, то есть бортовой самописец, уже найден и приобщен к материалам уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Также Бозумбаев рассказал, почему упал самолет и была ли угроза падения на жилые дома.

В связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Мадина Мамырханова
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