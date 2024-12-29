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#Крушение самолета в Актау
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Общество

Крушение самолета в Актау: международные эксперты готовы осмотреть место происшествия

комиссия, эксперты, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 13:48 Фото: Минтранспорта РК
В Актау 29 декабря 2024 года состоялось совещание с участием 17 международных экспертов, которые ранее прибыли для расследования причин крушения самолета азербайджанских авиалиний, сообщает Zakon.kz.

Комиссия по расследованию авиационного происшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев, наметила план действий.

"В первую очередь участники комиссии в полном составе посетят место происшествия, осмотрят ангар для сбора элементов воздушного судна и примут совместное решение по дате начала их сбора", – сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

В ведомстве напомнили, что министерская комиссия входит в состав правительственной, которую возглавляет вице-премьер Канат Бозумбаев.

Ранее стало известно, что все 17 международных экспертов, которых ожидали в Актау для участия в расследовании авиакатастрофы, прибыли в Казахстан.

29 декабря 2024 года в МЧС КР поделились кадрами с 20-летним Ринатом Асановым из Кыргызстана, который получил тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау. Сейчас молодой человек находится в Мангистауской областной больнице.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Андрей Дюсупов
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