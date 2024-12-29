Крушение самолета в Актау: международные эксперты готовы осмотреть место происшествия
Комиссия по расследованию авиационного происшествия, которую возглавляет министр транспорта Марат Карабаев, наметила план действий.
"В первую очередь участники комиссии в полном составе посетят место происшествия, осмотрят ангар для сбора элементов воздушного судна и примут совместное решение по дате начала их сбора", – сообщили в пресс-службе Минтранспорта.
В ведомстве напомнили, что министерская комиссия входит в состав правительственной, которую возглавляет вице-премьер Канат Бозумбаев.
Ранее стало известно, что все 17 международных экспертов, которых ожидали в Актау для участия в расследовании авиакатастрофы, прибыли в Казахстан.
29 декабря 2024 года в МЧС КР поделились кадрами с 20-летним Ринатом Асановым из Кыргызстана, который получил тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау. Сейчас молодой человек находится в Мангистауской областной больнице.
25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.