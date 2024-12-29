Все 17 международных экспертов прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы

Для участия в расследовании причин авиакатастрофы в Актау прибыл представитель ИКАО. Теперь все международные эксперты, которые были заявлены ранее, находятся на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

В Минтранспорта РК рассказали, что аккредитованный наблюдатель – руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон – прибыл в Казахстан 29 декабря по поручению генсекретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Фото: Министерство транспорта РК

"ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств", – сообщили в министерстве.

28 декабря 2024 в Актау прибыли представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии. Днем ранее из Бразилии прилетели представители завода-изготовителя воздушного судна Embraer.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.