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Общество

Как будут определять черту бедности в Казахстане с 2025 года: новая формула для АСП

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:00 Фото: Zakon.kz
По итогам 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 413,7 тыс. казахстанцев из 78,1 тыс. семей. В пресс-службе Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН) 17 января 2025 года напомнили, что теперь назначение пособия будет определяться по-новому, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить основную цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. По итогам 2024 года дополнительная выплата назначена 129,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 5,4 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и др.

Как получить

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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Далее специалисты подчеркивают, что в соответствии с Социальным кодексом с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП определяется от медианного дохода населения.

Министерство труда и соцзащиты населения совместно с Бюро национальной статистики по данным Цифровой карты семьи провели расчеты размера ежеквартального медианного дохода:

"По их результатам черта бедности определена на уровне 35% от медианного дохода, но не ниже действующего уровня, то есть 70% от регионального прожиточного минимума".

В пресс-службе подчеркивают, что внедрение медианного дохода при определении черты бедности не приведет к уменьшению размеров адресной социальной помощи.

Более того, предполагается рост числа получателей АСП на 755 семей, или свыше 3,8 тыс. человек.

Также с 1 января 2025 года запущен пилотный проект по апробированию механизма учета расходов граждан, претендующих на АСП.

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Сбор информации о движении денежных средств осуществляется только после получения согласия от заявителя и членов его семьи через информационные системы госорганов и банков второго уровня в агрегированном виде. Если наличие расходных операций по банковским счетам не превышает черту бедности, то АСП назначается в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, как получить помощь уволенным казахстанцам от государства. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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