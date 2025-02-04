С 2026 года владельцы старых рынков Алматы столкнутся с санкциями
По данным ведомства за 4 февраля 2025 года, председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков посетил четыре рынка Алматы. В его планы входило оценить готовность к предстоящим изменениям.
Согласно Дорожной карте министерства, обновление коснется таких рынков, как "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка".
Также стоит уточнить, что их владельцы обязаны завершить все работы до декабря 2025 года.
На сегодняшний день в Алматы функционируют 38 рынков, из которых четыре специализированных и 34 универсальных.
"В соответствии с торговым законодательством, все рынки должны соответствовать современным стандартам: обеспечивать наличие парковочных мест, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, а также поддерживать возможность онлайн-оплаты".Пресс-служба МТИ РК
В заключении специалисты подчеркивают, что если владельцы не успеют завершить модернизацию по каким-либо причинам, то с 2026 года они столкнутся с мерами административной ответственности.
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