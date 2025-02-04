#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
Общество

С 2026 года владельцы старых рынков Алматы столкнутся с санкциями

Продукты питания, ярмарка, рынок, базар, цены на продукты , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы обновят 10 рынков. Их владельцы обязаны завершить работы по модернизации до 2025 года. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства торговли и интеграции (МТИ).

По данным ведомства за 4 февраля 2025 года, председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков посетил четыре рынка Алматы. В его планы входило оценить готовность к предстоящим изменениям.

Согласно Дорожной карте министерства, обновление коснется таких рынков, как "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка".

Также стоит уточнить, что их владельцы обязаны завершить все работы до декабря 2025 года.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 38 рынков, из которых четыре специализированных и 34 универсальных.

"В соответствии с торговым законодательством, все рынки должны соответствовать современным стандартам: обеспечивать наличие парковочных мест, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, а также поддерживать возможность онлайн-оплаты".Пресс-служба МТИ РК

В заключении специалисты подчеркивают, что если владельцы не успеют завершить модернизацию по каким-либо причинам, то с 2026 года они столкнутся с мерами административной ответственности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:13
Как оцифруют рынки и магазины у дома, рассказал глава Минторговли
, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:13

Не так давно стало известно, что Казахстан готов экспортировать в Иран более 60 видов товаров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Бектенов дал поручения акимам из-за жалоб казахстанцев на состояние дорог
Общество
11:09, Сегодня
Бектенов дал поручения акимам из-за жалоб казахстанцев на состояние дорог
Аким ЗКО рассказал о мерах по исполнению поручений президента и развитии социально-экономического сектора
Общество
10:41, Сегодня
Аким ЗКО рассказал о мерах по исполнению поручений президента и развитии социально-экономического сектора
100 млрд за платные дороги: Карабаев рассказал, на что пойдут деньги
Общество
10:22, Сегодня
100 млрд за платные дороги: Карабаев рассказал, на что пойдут деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: