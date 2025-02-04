С 2026 года владельцы старых рынков Алматы столкнутся с санкциями

В Алматы обновят 10 рынков. Их владельцы обязаны завершить работы по модернизации до 2025 года. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства торговли и интеграции (МТИ).

По данным ведомства за 4 февраля 2025 года, председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков посетил четыре рынка Алматы. В его планы входило оценить готовность к предстоящим изменениям.

Согласно Дорожной карте министерства, обновление коснется таких рынков, как "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка".

Также стоит уточнить, что их владельцы обязаны завершить все работы до декабря 2025 года.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 38 рынков, из которых четыре специализированных и 34 универсальных.

"В соответствии с торговым законодательством, все рынки должны соответствовать современным стандартам: обеспечивать наличие парковочных мест, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, а также поддерживать возможность онлайн-оплаты". Пресс-служба МТИ РК

В заключении специалисты подчеркивают, что если владельцы не успеют завершить модернизацию по каким-либо причинам, то с 2026 года они столкнутся с мерами административной ответственности.

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