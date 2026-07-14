Казахстанцам открыли новый прямой авиамаршрут к Черному морю

Из Казахстана в Грузию запускают новый прямой авиарейс. Такой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства транспорта.

Так, по данным ведомства, с 14 июля лоукостер FlyArystan начинает летать по маршруту Атырау – Батуми.

Известно, что полеты к черноморскому побережью будут выполняться один раз в неделю – по вторникам. Возить туристов планируют на комфортных самолетах Airbus A320.

Чуть ранее также была размещена отличная новость для путешественников из Казахстана. Согласно ей, крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana 15 июля 2026 года восстанавливает авиасообщение с известным городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Дубаем.

Кроме того, мы писали, что с августа 2026 года в Анкару из Астаны и Алматы запускают ежедневные рейсы. Подробнее – тут.