Нападение с ножом в лифте Астаны: психиатрическую помощь можно будет получить в поликлинике

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев 20 февраля 2025 года в Мажилисе сообщил, что психиатрическая помощь будет доступна казахстанцам в поликлиниках, сообщает Zakon.kz.

Комментируя резонансный случай нападения, он отметил, что модель оказания помощи пациентам с психическими заболеваниями не соответствует текущим вызовам. Она выстроена таким образом, что активное лечение и наблюдение за пациентами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов.

"Мы должны выдвигаться туда, где эти пациенты проживают, и самое главное: мы должны работать на превенцию. Есть группа риска, где высока вероятность при наличии провоцирующих внешних факторов реализация этих заболеваний. Одна из точек приложения – работа с этой группой риска", – сказал Ержан Нурлыбаев.

Он пояснил, что Служба психического здоровья Казахстана нуждается в модернизации, и сейчас проработан вопрос, чтобы в поликлиниках открывать повсеместно Центры психического здоровья.

"Мы из стационаров выдвигаемся в первичное звено. Это поможет нам более активно работать с группами риска. Подобные пациенты нуждаются в нашем динамическом активном наблюдении", – рассказал вице-министр.

Также Ержан Нурлыбаев сообщил, что систематический и непрерывный прием лекарств дает стабильную продолжительную ремиссию и способствует социализации пациентов с психическими заболеваниями.

"Здесь мы должны разделять ответственность с опекунами, родителями. Были даны разъяснения при выписке пациента о соблюдении режима лекарственной терапии. Все-таки ответственность большей частью на опекунах", – заключил он.

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.