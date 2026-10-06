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События

Первый снег накрыл Казахстан: соцсети заполнили кадры из разных городов

Снег, улица, люди, машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 08:30 Фото: threads/dinara_kareem/nur.ast888
Казахстанцы в социальных сетях делятся кадрами с первым снегом, сообщает Zakon.kz.

5 и 6 октября 2026 года в некоторых городах Казахстана выдались снежными. И пока одни казахстанцы радуются таким погодным сюрпризам, другие шутят на тему ранней зимы:

  • Как красиво! Обожаю снег, сразу чувствуется чудо!
  • Вот и доигрались. Теперь у нас после лета сразу зима.
  • Говорили, что зима близко, но не настолько.
  • А я только сложил свои летние шорты в шкаф, а уже надо тулуп доставать.
  • Самое красивое время года наступило.
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В социальных сетях появились десятки публикаций с фото и видео первого снега в Астане.

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Похожая картина наблюдается и в Костанае.

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При этом казахстанцы отмечают, что снег наблюдался в Степногорске, а также Хромтауском и Мартукском районах Актюбинской области.

Ранее 25 сентября 2026 года первый снег выпал в горах Алматы.

В ряде регионов Казахстана на 6 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение. В каких регионах еще выпадет снег, можно посмотреть здесь.

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Камила Салкымбаева
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