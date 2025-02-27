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Общество

Новое пособие "получат" казахстанцы от 25 до 65 лет – комментарий Минтруда

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:46 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы по WhatsApp получили рассылку, в которой говорится, что якобы гражданам от 25 лет до 65+ положено государственное пособие. Но для того, чтобы его получить, им нужно пройти опрос. На это отреагировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

26 февраля 2025 года специалисты stopfake.kz показали, как выглядит фейковая рассылка, в которой написано:

"Все граждане Казахстана могут получить это государственное пособие, выберите свой возраст и пройдите опрос".

Фото: stopfake.kz

Эксперты специализированного ресурса подчеркнули, что о новом пособии не сообщалось на официальных сайтах Республики Казахстан.

"Такая информация отсутствует как на сайте правительства, так и на портале президента. Ни один департамент или комитет страны не делал объявлений о новой программе. Надо помнить, что никогда информация о выплатах от государства не публикуется на сторонних порталах. Нельзя оставлять свои данные на неизвестных ресурсах в Сети", – добавили они.

В свою очередь в Минтруда сегодня заявили, что все социальные выплаты регламентированы Социальным кодексом РК.

"Такого вида пособия не существует. Призываем граждан доверять информации только из официальных источников", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК 27 февраля.

Отметим, что подобные рассылки о фейковых выплатах и пособиях появляются в Казнете часто. К примеру, в июне 2024 года сообщалось, что казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год, якобы неизвестный соцфонд выплатит по 50 тыс. тенге. Но в Минтруда тогда заявили, что такого вида социальной помощи не существует, и призвали граждан "ни в коем случае не переходить по ссылке".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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