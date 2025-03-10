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Общество

Баян Алагузова возмущена мартовским бураном в Астане

Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 13:06 Фото: Zakon.kz
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 12 марта 2025 года в Астане проведет свое фееричное шоу. Знаменитость уже несколько дней находится в столице Казахстана и активно готовится к концерту. Только бизнесвумен смущает разбушевавшаяся непогода, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 марта 2025 года, Алагузова сняла небольшое видео из окна гостиницы:

"Хочу показать вам, что творится в Астане. Просто буран. Весна пришла где-то в глубине души, где-то в Астане".

В ответ журналист Динара Сатжан с улыбкой записала свое обращение:

"Прекрасная погода. Моя подруга Алагузова, которая находится сейчас в Астане, возмущена. Но март в Астане такой. Здесь живут самые стрессоустойчивые люди. Если ваш бизнес-партнер из Астаны, то все будет супер".

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 марта 2025 года.

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По данным специалистов, в северной половине страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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